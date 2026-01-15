Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda orta refüjde gerçekleştirilecek peyzaj çalışmaları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Milli İrade Meydanı ve Müze Kavşağı arasındaki kısmın çift yönlü olarak 16 Ocak Cuma günü 00.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Çalışmalar devam ederken ulaşım, belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Yapılan bilgilendirmede, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları, işaretler ve yönlendirmelere dikkatle riayet etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, arteri kullanacak sürücülerin, oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.