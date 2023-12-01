Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınan bir karar doğrultusunda, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, siyasi partilerin programları ve toplum yararına yapılacak etkinlikler dışında, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren 11 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.