İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölge çiftçilerine yaklaşık 100 kilogram zehirli buğday dağıtıldı.

Fare popülasyonunun yoğun olduğu bölgede uzman ekipler gözetiminde ilaçlama yapıldı.

Zarar gören tarlalarda incelemede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hikmet Kaçar, AA muhabirine, düzenli yapılan kontrollerde özellikle buğday tarlalarında farelerin ciddi oranda arttığını belirlediklerini söyledi.

Erken önlem almanın ürün kaybını azaltacağını işaret eden Kaçar, kışın hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde fare popülasyonunun artabildiğini işaret ederek "Tarla faresi, mücadele edilmediği takdirde ürünlerimize büyük zarar vermekte, ürün kaybımız yüzde 80'e kadar yükselmektedir. Tarla faresi ile mücadele, zehirli buğdayla ve çiftçi eğitiminden geçmektedir. Bu kapsamda çiftçilerimize toplantılar düzenlenerek tarla faresinin zararları anlatıldı ve 100 kilogram zehirli buğday dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Çiftçilerin mühendislerin kontrolünde tarlalarına zehirli buğday bıraktıklarını dile getiren Kaçar; kedi, leylek, atmaca, şahin, yılan, baykuş, kartal gibi hayvanların farelerin doğal düşmanları olduğunu, bu hayvanların öldürülmesinin fare popülasyonunun artmasına neden olabileceğini aktardı.