Kahramanmaraş'ta TOKİ konutları Pazarcık ilçesi yukarı Pazarcık Mahallesi'nde, 23 bin 219 dekarlık alanda 908 ada 271 parsel numaralı arsa üzerine inşa edilecek.

TOKİ’nin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş iline genelde 3 bin 101 konut inşa edilecek. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 210 konut, 2 yılda tamamlanacak.

Kahramanmaraş özeline bakıldığında kent merkezine 1070, Elbistan’a 750, Afşin’e 500, Türkoğlu’na 250, Pazarcık’a 210, Göksun’a 200, Çağlayancerit'e 121 adet konut inşa edilecek. Böylece Kahramanmaraş’a toplamda 3 bin 101 konut yapılması hedefleniyor.

(SON-