Kahramanmaraş’ta Aksu çayına bırakılan kimyasal ve evsel atıklar, Sır Barajı içerisindeki canlıları tehdit eder boyutlara ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi İsmailli mahallesinde yer alan Sır Barajında yaşanan toplu balık ölümleri yöre halkını tedirgin ediyor.

Balıkların, fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklardan ve çiftlikteki üreticiler tarafından suya karışan zehirli madde nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İsmailli Mahalle sakine de aynı zamanda balıkla geçimini sağlayan Celal Koska, baraja köyde yaşayan ve çiftlikle uğraşan kişilerin evsel atıkları bıraktıklarını, şehirden ise fabrikaların kimyasal atıklarını bırakmaları nedeniyle barajın büyük bir tehdit oluşturduğunu, her gün balık ölümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.