Hızlı müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları dikkatli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonrası bölgede yapılan ilk incelemeler, olayın henüz belirlenemeyen nedenlerle gerçekleştiğini ortaya koydu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, kaza sonrası gerekli tüm önlemlerin alındığını ve bölgedeki trafiğin kısa süreliğine kontrollü olarak yönlendirildiğini belirtti. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve benzer kazaların yaşanmaması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.