Kaza, 8 Ağustos 2026 günü saat 17.00 sıralarında Onikişubat-Andırın kara yolu Yenidemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

K Maraş Onikişubat Yenidemir Köyünden Yenidemir Köprüsüde Kaza Iki Kişi Yaralı Geçmiş Olsun (2)
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Andırın istikametine seyir halinde olan R.U. yönetimindeki 34 GIN 721 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.P. yönetimindeki 46 AFA 389 plakalı traktöre, ardından aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 46 AFV 228 plakalı otomobile çarptı.

K Maraş Onikişubat Yenidemir Köyünden Yenidemir Köprüsüde Kaza Iki Kişi Yaralı Geçmiş Olsun (1)

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kahramanmaraş’ta Sosyete Pazarı Yeni Yerinde Hizmete Devam Ediyor
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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

K Maraş Onikişubat Yenidemir Köyünden Yenidemir Köprüsüde Kaza Iki Kişi Yaralı Geçmiş Olsun (4)

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.