Kaza, 8 Ağustos 2026 günü saat 17.00 sıralarında Onikişubat-Andırın kara yolu Yenidemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Andırın istikametine seyir halinde olan R.U. yönetimindeki 34 GIN 721 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.P. yönetimindeki 46 AFA 389 plakalı traktöre, ardından aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 46 AFV 228 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.