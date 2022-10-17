Olay, Türkoğlu ilçesi şekeroba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta yük treni, Adana dan Malatya istikametine giderken Şekeroba mevkiine geldiğinde, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 41 yaşındaki Halil Karakulak ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Karakulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.