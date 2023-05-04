Çocuklar için Expo Alanında Etkinlikler Düzenlendi Çocuklar için Expo Alanında Etkinlikler Düzenlendi

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’taki Depremlerde Hasar Gören Çarşı Artık Baharında Gelmesiyle Hareketli Günler Yaşamaya Başladı.

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Depremleri Hasarsız Atlatan Dükkanlarda Esnaf Kepenk Açtı, Atölyelerde İmalat Başladı.
Depremi Hafif Hasarla Atlatan Bazı Dükkanlar Da Tadilatların Ardından Açıldı.

2 Büyük Depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ta Hayat Normale Dönmeye Başladı; Esnaflar, Zarar Gören İşyerleri Önünde Tezgâh Açarak, Hayata Tutunmaya Çalışıyor.

Havaların Da İyiden İyiye Isındığı Şu Günlerde Kente Tekrar Dönen Vatandaşlar Çarşı Merkezinde Uzun Zamandır Hasret Kalınan Bir Yoğunluk Oluşturuyor.