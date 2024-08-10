Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan dört kişiyi yakaladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen B.Ç., E.K. ve M.G. isimli şahısların 41.776 adet satışı yetkili makamların iznine tabi olan sentetik ecza hap ile yakalandı.

Ayrıca, Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen başka bir operasyonda B.S, uyuşturucu madde ile suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.