Yağış İhtimali Yüksek!

Bugün için yağış olasılığı %86 ila %89 arasında. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde yerel sağanak yağış ihtimali ön planda. Yetkililer, dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler almasını tavsiye ediyor.

Istanbulda Yagmur Ne Kadar Surecek Meteoroloji 5 Gunluk Tahminini Acikladi 1200X675 P Ba8 P3Hs Y L

Kahramanmaraş'ta Can Pazarı: Otomobil Yayayı Havaya Savurdu, Olay Yerinde Kalp Masajı!
Kahramanmaraş'ta Can Pazarı: Otomobil Yayayı Havaya Savurdu, Olay Yerinde Kalp Masajı!
İçeriği Görüntüle

Rüzgar ve Nem Oranı

  • Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 23-29 km hızla esmesi bekleniyor.

  • Nem Oranı: Ortalama %54 civarında seyredecek.

istanbul-saganak-bulut-yagmur-aa-2063475

Güneş Ara Ara Yüzünü Gösterebilir

Zaman zaman parçalı bulutlu havanın etkili olacağı şehirde, kısa süreli güneşli anlar yaşanabilir. Ancak ani bastıran sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

saganak-yagmur-2050911_1

Kahramanmaraş Hava Durumu Son Dakika

Kahramanmaraş’ta hava durumu ile ilgili son gelişmeleri ve uyarıları anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması da önem taşıyor.