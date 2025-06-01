Yağış İhtimali Yüksek!

Bugün için yağış olasılığı %86 ila %89 arasında. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde yerel sağanak yağış ihtimali ön planda. Yetkililer, dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler almasını tavsiye ediyor.

Rüzgar ve Nem Oranı

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 23-29 km hızla esmesi bekleniyor.

Nem Oranı: Ortalama %54 civarında seyredecek.

Güneş Ara Ara Yüzünü Gösterebilir

Zaman zaman parçalı bulutlu havanın etkili olacağı şehirde, kısa süreli güneşli anlar yaşanabilir. Ancak ani bastıran sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu Son Dakika

Kahramanmaraş’ta hava durumu ile ilgili son gelişmeleri ve uyarıları anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması da önem taşıyor.