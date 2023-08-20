Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına 2 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 5 su tankı, 12 iş makinesi ve 300 personelle müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Hatay, Osmaniye ve Adana'dan gelen orman personelleri de çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar görürken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.