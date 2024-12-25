Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi’nde yer alan bir mobilya ve ahşap atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülen, olayda iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan Kahramanmaraş’ta çıkan trafo yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan kadın doğum ve çocuk hastanesi karşısında bulunan bir binanın trafo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, dumandan etkilenen bir evcil hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Maddi sorun yaşandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.