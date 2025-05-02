Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde bulunan Tekstil Fabrikası’nın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, pamuk balyalarının tutuşmasıyla alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.