Yangın, Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesinde yer alan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Engebeli araziye rağmen çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 100 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede çok sayıda arı kovanının zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.