Ev sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine hızla yapılan ihbar, Kahramanmaraş İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesini sağladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak olası bir faciayı önledi.

Yangın sonucunda mutfakta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Vatandaşlar Uyarıldı!

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşları elektrikli ev aletlerinin kullanımında dikkatli olmaya ve düzenli olarak bakım yaptırmaya çağırdı. Elektrik tesisatının periyodik olarak kontrol edilmesi ve eskiyen kabloların değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.