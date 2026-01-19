Olay, Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerindeki konteyner çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 konteyner iş yeri ile 3 otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken,