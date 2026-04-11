Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Duraklı Mahallesi’nde bir meskende çıkan yangın paniğe neden oldu. At Oluğu Camii yakınında bulunan evde çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın sırasında evde mahsur kalan 92 yaşındaki yaşlı vatandaş, ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adamın durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.