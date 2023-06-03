Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Yaralar hızla Sarılmaya Devam Ediyor.

Karacasu Yerleşkesi'nde depremzedeler için kurulan konteyner kentte, yaşam devam ediyor.

Afetzedelerin birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan yaşam merkezinde; sosyal alanlar, spor alanları, çocuk parkı, kreş, mescit, misafirhane, sağlık merkezi, çamaşırhane gibi olanaklar bulunuyor.

Karacasu Konteyner Kent'te kalan ailelerin çocukları da bu zorlu süreçte okula giderek, oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinliklere katılarak zaman geçiriyor.

Biz de Aksu TV olarak Konteyner kentte kalan çocukların bir gününü nasıl geçirdiklerini sizler için sorduk.

İşte aldığımız o masum cevaplar!