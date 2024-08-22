Kahramanmaraş’ta farklı noktalarda meydana gelen yangınlar, maddi hasara neden oldu. İlk yangın haberi, gece saatlerinde Kayseri yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin deposundan geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan Onikişubat İlçesi Kumaşır Mahallesi’nde yer alan iki katlı bir binada da yangın çıktı. Binanın alt katında başlayan yangın, dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Bu yangının çıkış nedeni de yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.