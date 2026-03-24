Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışını her yaştan vatandaşlara hissettirmeye devam ediyor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında şehrin büyüklerine vefa örneği hayata geçirildi. Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı bulamamış 25 yaşlı vatandaş için özel bir gezi etkinliği düzenlendi.

Müzede Tarihi Yolculuğa Çıktılar

Şehrin ulu çınarları, uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turda, şehrin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan eserleri yakından inceleme imkânı buldu. Tarihî eserler ve medeniyet izleriyle dolu müze gezisi, yaşlı vatandaşlar için hem öğretici hem de duygusal anlara sahne oldu. Müze turu, yaşlı bireylerin hem keyifli vakit geçirmesini hem de zihinsel olarak aktif kalmasını sağladı.

Toplumsal Bağlar Güçlendi

Etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Ayşe Taş, “Bugün müzeyi gezdik. Bizleri burayı gezdirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” dedi.

Bir diğer vatandaş Mustafa Taş, “73 yaşındayım ve ben daha önce bu müzeye gelmemiştim. İlk kez geldik. Buradaki eserleri çok beğendim. Bu coğrafyada gerçekten çok medeniyetler yaşamış. Bize bu imkânı sağlayan Fırat Görgel başkanıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Müzede farklı medeniyetlerin izlerini görme fırsatı yakaladığını söyleyen Ahmet Aksu, “Bu müzeye ilk defa geldim. Burada tarihi eserleri yakından görme ve tanıma fırsatı buldum. Bu bölge çok medeniyet görmüş, müzeye gelince buna şahit oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e bizleri unutmadığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.