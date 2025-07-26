Kahramanmaraş’ta Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken yaşanan ani hava değişimi vatandaşları şaşırttı.
Öğleden sonra şehir merkezinde etkili olan kuvvetli fırtına, kısa sürede yerini sağanak yağmura bıraktı.
Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen fırtına ve yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Vatandaşlar, yaz ortasında yaşanan bu hava olayının şaşkınlığını yaşarken, meteoroloji yetkilileri ilerleyen günlerde benzer hava olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, ani fırtına ve yağışlara karşı özellikle öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.