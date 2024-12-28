Sanat dolu bu gece, Yeşilçam’ın unutulmaz şarkıları seslendirilerek sanatseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.

Afşin Kültür Sanat Derneği’nin, MT Global Eğitim ve Danışmanlık’ın katkılarıyla organize ettiği etkinlikte, Yeşilçam filmleriyle özdeşleşen unutulmaz şarkılar sahnede yeniden hayat buldu. Konserin yanı sıra, Yeşilçam’ın efsanevi yıldızlarının sergilendiği özel bir resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat dolu gecede Kahramanmaraş protokolü de hazır bulundu. Etkinliğe, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Ak Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, AK Parti Tanıtım Ve Medya Başkanı Fatih Sarıkaya, MHP ilçe Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Katılımcılar, Türk sinemasının eşsiz şarkıları eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkarken, etkinliğin Kahramanmaraş’ın kültürel yaşamına önemli bir katkı sunduğunu katılımcılarda dile getirdi.