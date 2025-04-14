ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgede 22 Şubat 2024'te Emlak Konut GYO, 32 blokluktan oluşan konut/iş yerlerinin yapımı için çalışmalara başladı. Önce zemin iyileştirmeleri kapsamında, her bloğun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı.

Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı.

Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları gerçekleştirildi. Gece-gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı.

Bölgede 97'si iş yeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

- "Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremzede Selma Zencir'in "Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu" sözlerini alıntılayarak, sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker ise ileri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirtti.

Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldığını vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesi'nde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi'yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz."

- "Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz"

Hak sahibi depremzede Gülseren Aksu da devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getirdi.

Depremden önce binalarının asma katla birlikte 8, teras katla 9-10 kata kadar çıktığını aktaran Aksu, "Çok kalabalık bir siteydi, depremde yıkıldı. 2. yıl dönümünde evleri bu şekilde görmek bizi tabi ki hem şaşırttı hem mutlu etti. Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Hak sahibi Fatih Güneşli ise 1 yıl içerisinde güvenilir, oturulabilir durumda evler inşa edildiğini söyledi.

