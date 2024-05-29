Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir yıkı işlemleri devam ediyor, Bir taraftan kalıcı konutların tamamlanıp teslim edilmesi ve devam eden inşaat çalışmalarının yanı sıra, bir taraftan da ağır hasarlı ve rezerv alanlarda bulunan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen yıkım işlemleri yüzde 95 seviyesine ulaştı. İl geneli devam eden yıkımlar sonrası moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş’a 2.4 milyon dolar destek gelmişti.

Şehrin son durumu ise dron ile görüntülendi. Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı ile şehir merkezinde devam eden inşaat çalışmaları gözlemlendi. Şehir merkezindeki eski yapılar da yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım çalışmaları ile yıkılıyor. İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metreküp molozun geri dönüşümü sağlanacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt