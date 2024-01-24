Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bina yıkım esnasında kepçenin üzerine devrildi, operatör enkazın altında kaldı
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent mevkiinde depremde hasar gören binanın yıkımı sırasında çökme yaşandı.
Çökme esnasında iş makinesi operatörü yıkılan enkazın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık personeli sevk edildi.
İsminin Muhammet olduğu öğrenilen operatörü, bina enkazından kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar