Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı bulunan "Yılan Kartalı" tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.



Efirağızlı Mahallesi'nde yaşayan Cuma Doğan, ormandan evine dönerken yaralı halde bir kartal buldu.

Yaralı kuşu evine getiren ve yaklaşık bir hafta besleyen Doğan, durumu Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a oda Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kartalın "Yılan Kartalı" cinsi olduğu ve tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Doğan, gazetecilere, yaralı kuşu yaklaşık bir hafta evinde etle beslediğini, iki günde bir de ilçeden taze tavuk alıp yedirdiğini söyledi.