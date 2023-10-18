Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinde seferini yapan bir yolcu minibüsü, Arslanbey Çiftliği mevkiinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kamil Kaya hayatını kaybederken, araçtaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.