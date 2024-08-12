İlçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen silahtan çıkan yorgun mermi, evinin önünde oturan Kevser Bozkurt'un (28) boynuna isabet etmişti. Bozkurt, omuriliğine saplanan kurşunla kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür yoğun bakımda tutulan Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş morguna gönderildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu