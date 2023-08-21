Alçak uçuş gerçekleştiren helikopterler aslında yüksek gerilim hatlarını denetliyor.

TEİAŞ 12. Bölge Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme Ve Bakım Müdürlüğü, sorumluluk alanında elektrik kesintilerini asgariye indirmek için yüksek gerilim hatlarını havadan denetliyor.

Ekipler, her türlü hava koşullarında termal kameralarla 60 metre yükseklikten görüntü ve fotoğraf kaydı yapıyor ve eksiklikleri tespit ediyor.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hatlarla trafo merkezlerinin yanı sıra iletkenlerdeki liflenme, izoletörlerdeki (fincanlar) kırıklar ve direklerdeki parça eksikliği ile devrilme riskleri tespit ediliyor.

Belirlenen eksiklikler rapor halinde TEİAŞ'taki ilgili birimlere iletiliyor. Raporda yer alan eksiklikler, TEİAŞ bakım işletme şefliği ekipleri tarafından tamamlanarak, büyük arızaların önüne geçiliyor.

Böylelikle elektrik kesintileri de büyük oranda engelleniyor.