19 Ekim 2025 tarihinde yapılan ilk operasyonda, suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda;

40,34 gram sentetik uyuşturucu

2,82 gram bitkisel içerikli madde,

7 adet uyuşturucu hap,

5 adet izne tabi sentetik içerikli tablet,

1 adet hassas terazi ele geçirildi.

20 Ekim 2025’te gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 14,9 gram kristal formlu yasa dışı madde bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, yasaklı madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini bildirdi.