Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoldan geçen bir otomobil moloz ve toz bulutundan etkilenerek hasar gördü.

Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı belirlenen bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak yıkım sırasında bina bir anda devrildi.

Bu sırada caddeden geçen bir otomobil, binadan savrulan molozlar ve yoğun toz bulutunun etkisinde kaldı. Aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kepçenin yıktığı binanın devrilme anı ve ardından molozların yoldaki araca isabet etmesi kaydedildi.

Şans eseri yaralanan olmadı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yola savrulan molozları temizledi.

Yetkililer, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yıkım alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.