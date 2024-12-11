6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralarını saran Kahramanmaraşlı çiftçiler, zeytin hasadına başladı. Depremden zarar gören 30 zeytinyağı fabrikasından 20’si onarılarak üretime geçti. Fabrikaların yeniden faaliyete başlamasıyla zeytinlerin yağa dönüşüm süreci hızlandı.

Bu yıl zeytin veriminin bereketli olduğunu belirten çiftçiler, topladıkları zeytinleri fabrikalara getirerek hem üretime hem de şehir ekonomisine katkı sağladı. Üreticiler, hijyenik koşullarda zeytinyağı üretirken markalaşmayı hedefliyor ve bu sezon 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyor.

Zeytinyağının 17 kilogramlık tenekesi 4 bin liradan satışa sunulurken, ürünler çevre illere de gönderiliyor. Fabrikalar, kent ekonomisine destek olmak adına yoğun mesai harcıyor.