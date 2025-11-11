Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümbüllü yolu inişinde yağmurun etkisiyle sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu biri servis aracı olmak üzere toplam 9 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol trafiğe kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.