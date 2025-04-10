Kazalar, Sezai Karakoç Tüneli çıkışında peş peşe yaşandı. İlk kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, aynı noktada iki ayrı kaza daha meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre, tüm kazalar direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle gerçekleşti.

Hafif Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazalarda hafif yaralanan üç kişiye müdahalede bulundu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bölge Trafiğe Kapatıldı

Polis ekipleri, kazaların yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Karayolları ekipleri ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililer, sürücüleri tünel çıkışlarında hızlarını düşürmeleri ve yol koşullarına uygun şekilde araç kullanmaları konusunda uyardı.