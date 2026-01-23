Kazayı Görüntülerken Facianın Eşiğinden Dönüldü

Tekerek Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir polis aracı ile bir otomobilin karıştığı kazayı cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, o sırada yaşanan ikinci bir tehlikeyi de kayıt altına aldı.

Kontrolden çıkan bir başka araç, hızla savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. O esnada tam çarpma noktasında bulunan 3 yaya, üzerlerine gelen aracı son saniyede fark ederek kaçmayı başardı. Yayaların dikkati sayesinde olası bir can kaybının önüne geçildi.

Araç Boşlukta Asılı Kaldı

Duvara çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, çarpışmanın şiddetiyle aracın yarısı apartman boşluğuna sarktı, diğer yarısı ise havada asılı kaldı. Görülmemiş bir görüntü oluşturan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sürücü ve Yayalara Kritik Uyarı

Yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

* Sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmaması,

* Yayaların ise kaygan zeminlerde araçların durma mesafesini hesaba katarak yollarda daha tedbirli olması gerektiği vurgulandı.