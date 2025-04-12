Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta, Cumartesi ile Pazar günleri gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere, tüm vatandaşların zirai don riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, bu uyarının çiftçilerin mahsullerini koruma adına önlem alabilmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Vatandaşların tarımsal faaliyetlerinde bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Zirai don tehdidine karşı bilinçlenmenin ve tedbir almanın, bölgedeki tarım faaliyetlerinin sürekliliği açısından kritik bir önem taşıdığına dikkat çekildi.