COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat depremlerine rağmen tamamlanan film, 128 ülkede 15 farklı dilde gösterime girmeye hazırlanıyor. Çocuklara hayvan hakları, cesaret ve dostluk gibi evrensel değerleri aktaran yapım, 28 Mart 2025’te Türkiye’de vizyona girecek.

Beş yıl süren yapım sürecinde, Türkiye ve farklı ülkelerden 150’den fazla animatör görev aldı. Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yapımcılığını Mustafa Karayer’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan yer alıyor. Öyküsü Gül Ebru Turna’ya, senaryosu ise Serap Özgür’e ait.

Filmin Konusu

Şarkılı Orman’daki huzurlu yaşam, Momo’nun arkadaşı Timtim’i kurtarma çabasıyla kesintiye uğrar. İki yabancı, sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırarak satmaya çalışır. Momo ve dostları, Yumi’yi kurtarmak için bilinmeyen ve tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

Türkiye animasyon sektöründe bir ilke imza atan bu proje, dünya devlerinden Disney, Netflix, Warner Bros. ve Amazon gibi stüdyoların da dikkatini çekiyor.



