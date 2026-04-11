İsrail’in Filistinli esirlere yönelik “idam yasası” girişimi ve Gazze’de süren insanlık dramına tepki göstermek isteyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden organize olarak anlamlı bir protestoya imza attı.

Kentte bir kahve zinciri önünde toplanan kalabalık, kısa sürede büyüyerek dikkat çekici bir dayanışma görüntüsü oluşturdu.

Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar, gerçekleştirdikleri koreografi gösterisiyle tepkilerini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Düzenlenen gösteri, hem görsel etkisi hem de taşıdığı mesajla izleyenlerin yüreğine dokundu.

Protesto boyunca İsrail’in uygulamalarına karşı sloganlar atan vatandaşlar, Filistin halkının maruz kaldığı zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

“Zulme karşı susma”, “Gazze yalnız değildir” gibi sloganlar, alanda yankılanarak kararlılığın ve ortak vicdanın sesi oldu.

Katılımcılar, bu tür eylemlerle sadece tepki göstermekle kalmadıklarını, aynı zamanda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.