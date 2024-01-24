Kış Şartlarının Hayatı İyice Zorlaştırmasından Önce Kan Stoklarını Belirli Bir Seviyenin Üzerine Çıkarmayı Ve Düzenli Bağışı Özendirmeyi Hedefleyen Kızılay, Ülke Çapında “Birbirimize Candan Bağlıyız” Sloganı İle Büyük Bir Kan Bağış Kampanyası Başlattı.

Kızılay Hem Düzenli Kan Bağışçısı Oranını Artırmak Hem De Mevsimsel Olarak Düşen Kan Bağışlarından Dolayı Azalan Stok Seviyesini İhtiyacı Karşılayacak Rakamlara Çıkarmak Amacıyla “Birbirimize Candan Bağlıyız” Sloganıyla Başlattığı Kan Bağışı Toplama Kampanyasına Bir Destekte Asrın Felaketinden Etkilenen Kahramanmaraş’tan Geldi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Birim Teşkilat Başkanı Fatma Deveboynu Bu Projenin Tüm Türkiye’de Eş Zamanlı Başlatıldığını Söyledi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik Kan Bağışının Önemine Dikkat Çekerek Tüm Vatandaşları Kan Bağışı Yapmaları Noktasında Çağrıda Bulundu.