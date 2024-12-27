"Hediyen, Savaş Mağduru Çocuklara Destek Olsun" projesi kapsamında, Kahramanmaraşlı çocuklar tarafından hazırlanan hediyeler, İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi (KAÇSAM) tarafından organize edilen projeyle minik yürekler, savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara umut olmak adına bir araya geldi. Proje çerçevesinde, oyuncakların yanı sıra atkı, bere, eldiven ve mont gibi kişisel ihtiyaçlardan oluşan hediyeler, özenle paketlenerek KAÇSAM’a teslim edildi.

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, toplanan hediyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için desteğini esirgemedi. İHH’nın geniş lojistik ağı sayesinde hediyeler, savaşın etkilerinden en çok zarar gören çocuklara ulaştırılacak. Hazırlanan koliler, Gazze ve Suriye’ye gönderilmek üzere tasnif edildi.