Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından mazlumlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlı bağışçıların desteğiyle hazırlanan 26 ton su yüklü yardım tırı, Halep, Hama, Humus ve diğer ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş İHH Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, “Suriye’de Şam’ın düşmesiyle mazlum halkın acil yardıma ihtiyacı arttı. Bizler Kahramanmaraş olarak her zaman mazlumların yanındayız. İlk etapta 26 ton su gönderiyoruz. İnşallah un tırlarımızla da desteğimize devam edeceğiz,” dedi.

Kahramanmaraş İHH, bölgedeki insani yardımlarını sürdüreceğini belirtti.