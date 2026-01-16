KAMEK Resim Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, 18 Ocak Pazar günü sanatseverlerle buluşacak. Dönem boyunca alanında uzman eğitmenlerden resim eğitimi alan kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle ortaya koyduğu eserler, Piazza AVM’de düzenlenecek sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Saat 13.00 ile 20.00 arasında açık olacak sergide, farklı teknik ve temalarda hazırlanan çok sayıda sanat eseri yer alacak. Kursiyerlerin sanatsal gelişimlerini ve yaratıcılıklarını yansıtan eserlerin sergileneceği etkinlik, hem amatör sanatçıların üretimlerini görünür kılmayı hem de şehrin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Sergide yer alan çalışmalar, KAMEK kurslarının sanata ve kişisel gelişime verdiği önemi de gözler önüne serecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm sanatseverler bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.