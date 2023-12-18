Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenli olarak vatandaşlarla buluşturduğu Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) 30 farklı branşta eğitimler hızla sürerken; İngilizce A1, A2 ve B1, Osmanlıca, Fotoğraf Çekimi ve Diksiyon Kurslarında da başvurular başladı. 16 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/12/18/kamek-kurs-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Aralık Salı gününe kadar devam edecek başvurulara ve kurslara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp Danışma Hattından ulaşılabileceği belirtildi.