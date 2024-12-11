Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAMEK); vatandaşların kişisel gelişimlerine destek olmak, yeni hobiler edinmelerini sağlamak, el becerileri geliştirmelerine katkıda bulunmak ve yeni iş fırsatları yakalamaları adına yoğun bir şekilde devam ediyor. 42 farklı branşta bin 450 kursiyerin eğitim aldığı merkezde, katılımcılar hem yeni bilgiler öğreniyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Bu kapsamda özellikle aşçı yardımcılığı atölyesi, geleceğin şeflerini yetiştirme yolunda önemli bir rol oynuyor.

Yeni Yetenekler ve İş Fırsatları

Aşçı yardımcılığı eğitimlerinde kursiyerler, geleneksel Türk mutfağından dünya mutfağına kadar geniş bir yelpazede yemek hazırlama tekniklerini öğreniyor. Eğitimlere katılanlar, uygulamalı dersler sayesinde pratik deneyim kazanırken el becerilerini de geliştiriyor. Bu kurs, yalnızca kişisel gelişimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda katılımcılara yeni iş fırsatlarının kapısını da aralıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, gastronomi sektöründe çeşitli alanlarda istihdam edilme şansını yakalıyor.

Sosyal Bir Deneyim Alanı

KAMEK sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda bir sosyalleşme platformu olarak da öne çıkıyor. Kursiyerler burada hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de grup çalışmalarıyla ekip ruhunu geliştirme imkânı buluyor. Aşçı yardımcılığı atölyesinde düzenlenen etkinliklerde, katılımcılar birlikte yemek hazırlayarak hem takım çalışmasını öğreniyor hem de kendilerine olan özgüvenlerini artırıyor. Bu eğitim programları, hem bireysel başarı hikâyeleri yazılmasına vesile oluyor hem de Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine katkıda bulunuyor.

“Kursiyerler El Becerilerini Geliştirirken Sosyalleşiyor”

Aşçı Yardımcılığı Atölyesi Eğitmeni Hülya Ayber, “Farklı kesimlerden öğrencilerimiz var. Hepsi işten sonra hem stres atmak hem de el becerilerini geliştirmek için buraya geliyor. Eğitimlerimiz çok keyifli ve öğretici geçiyor. Kursiyerlerimiz burada kendini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı bulurken yeni hobiler kazanıyor” diye konuştu.

Kursiyerler KAMEK’i Çok Sevdi

Aşçı yardımcılığı atölyesi kursiyerlerinden Nurcan Terli, “Beden eğitimi öğretmeniyim. Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği aşçı yardımcılığı kursuna geliyorum. Burada hem yeni yemekler yapmayı öğreniyor hem de yeni dostluklar ediniyoruz. Burası kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor” diye konuştu. Diğer bir kursiyer Alper Baştatar, “Yeni bir hobi edinmek ve bu noktada becerilerimi artırmak için bu kursa katıldım. Burada çok güzel eğitimler alıyoruz. Burada aldığımız eğitimlerle çok güzel yemekler, tatlılar yapıyoruz. KAMEK’te kendimi geliştirerek ileride yemek yarışmalarına katılmak istiyorum” dedi. Ayşegül Akkaya da, “Yeni bir anaokulu açtım. Miniklerime güzel yemekler yapabilmek için KAMEK’teki aşçı

yardımcılığı kursuna geliyorum. Bu kadar mutlu olacağımı ve keyif alacağımı hiç düşünmüyordum. Hocalarımız çok kıymetli ve çok güzel eğitimler alıyoruz. Bu kursun hayatıma çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.