Vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursu’nda (KAMEK) 28 farklı branşta eğitimler devam ederken; Kaynakçı, İnşaat Boyacılığı ve El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kursları da yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, uzman eğitmenler tarafından atölyelerde verilen teorik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle de el becerilerini artırıyor.

KAMEK’te verilen eğitimlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ve yeni meslek edindiklerini belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.