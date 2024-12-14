Geleceğin fotoğrafçılarına yönelik düzenlenen etkinlik, çocukların sanatsal becerilerini geliştirmek ve fotoğrafçılık sanatına ilgi uyandırmak amacıyla düzenlendi.

Fotoğraf eğitimi, KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, KAMFOD Genel Sekreteri Sedat Culfa ve KAMFOD Üyesi Mehmet Fatih Kayış’ın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında öğrencilere temel fotoğrafçılık bilgileri, doğru açı yakalama, ışık kullanımı ve kompozisyon oluşturma gibi konular öğretildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hem fotoğrafçılığın temel bilgilerini öğrenirken hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, şu ifadeleri kullandı; “Minik öğrencilerimizle bir araya gelerek onlara fotoğraf sanatını tanıtma ve sevdirmeyi amaçladık. Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Sayın Zakire Kardeş, Müdür Yardımcısı Fatih Peksoy ile değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimize bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Fotoğrafçılık, çocuklarımızın hayal gücünü geliştiren ve dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlayan önemli bir sanat dalıdır. Umarız ki aldıkları eğitim, onların gelecekteki yeteneklerini keşfetmelerine bir kapı aralar.”