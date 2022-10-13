Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kampüs Fest ilk etkinliğiyle start aldı. KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk etkinlikte adeta ünlüler geçidi vardı. Usta oyuncu Kadir Çöpdemir ve başarılı sunucu Deniz Satar’ın yanı sıra gençlerin ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomenleri Reşat Hacıahmetoğlu, Adem Metan ve Muscar’ın yer aldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada; gençler eğlenceye doyarken, usta oyuncu Kadir Çöpdemir dinleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Düzenlenen buluşma, soru cevapların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla noktalandı.

Kahramanmaraş’ta Çok İyi Ağırlandık

Program sonrası açıklamalarda bulunan usta oyuncu Kadir Çöpdemir, “Kahramanmaraş’ta gerçekten çok güzel ağırlandık. Kahramanmaraş Dondurması yedik ve birazdan da meşhur Paça’nın tadına bakacağız. Kahramanmaraş’ta karşılaştığımız muhabbet, ilgi, sevgi çok güzeldi. Göğsümüz kabardı, gönlümüz şenlendi. Misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Kampüs Fest kapsamında düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Furkan Kılıç, “Çok faydalı bir etkinlik oldu. Ünlü isimlerin hayat hikâyelerini dinledik. Katılmayanların çok şey kaçırdığını düşünüyorum. Bu güzel etkinliği bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Düzenlenen Etkinlikle Motive Olduk”

Diğer bir katılımcı Fatma Küçükbenli ise, “Etkinlikte ünlü isimlerin başarı hikâyelerini dinledik. Gerçekten gençlerin hayatına dokunacak bilgiler aktardılar. Bizlere asla vazgeçmememiz noktasında tavsiyelerde bulundular. Büyükşehir Belediyemize ve bugün bizlerle birlikte olan ünlü isimlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinliğin son derece faydalı olduğunu belirten Ezgi Tekin, “ Adanalıyım. KSÜ’de Ziraat Mühendisliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Etkinlikte ünlü isimler hayata dair tecrübelerini bizlerle paylaştı. Bu da bizlere önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğimiz noktasında bir referans oldu diyebilirim” ifadelerini kaydetti.