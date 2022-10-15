Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na üniversite öğrencilerinin ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlattı. KSÜ Avşar Kampüsü’nde bulunan yurtlardan hareket edecek otobüsler fuarın düzenlendiği Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ne (KAFUM) doğrudan ulaşım sağlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 – 15.00 – 17.00 ve 19.00’da Avşar Kampüsü’nde bulunan yurtlardan hareket edecek otobüsler, KAFUM’dan da 14.00 – 16.00 – 18.00 ve 20.00 saatlerinde geri dönüş yapacak. Hafta içi ise saat 17.00 ve 19.00’da yurtlardan hareket edecek otobüs, saat 18.00 ve 20.00’da KAFUM’dan yurtlar bölgesine geri dönecek.

Karacasu Kampüsü’nden KAFUM’a Ücretsiz Ring

Cumartesi ve Pazar günleri Karacasu Kampüsü’ndeki yurtlardan KAFUM’a ulaşım sağlayacak otobüs, saat 14.00 ve 16.00’da hareket edecek. KAFUM’dan Karacasu yurtlarına ise saat 15.30 ve 17.30’da geri dönüş yapacak. Hafta içi ise 17.00 ve 19.00’da yurtlardan hareket edecek otobüs, saat 18.30 ve 20.30’da KAFUM’dan Karacasu Kampüsü yurtlarına geri dönüş yapacak.