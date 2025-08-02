Kamu Çerçeve Protokolü İmzalandı

Kamu işçilerine yapılacak zam oranları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreniyle netleşti. Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert katıldı.

İmzalanan protokole göre:

İlk 6 ay için yüzde 24 zam

İkinci 6 ay için yüzde 11 zam uygulanacak.

Böylece 2025 yılı itibarıyla kamu işçilerine toplamda ciddi bir maaş artışı sağlanmış olacak.

Bakan Işıkhan: “600 Binden Fazla Kamu İşçisine Hayırlı Olsun”

Bakan Vedat Işıkhan, imza töreninin ardından basın açıklaması yaptı. Uzun bir müzakere sürecinin ardından anlaşmaya varıldığını söyleyen Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının değerli başkan yardımcılarıyla birlikte protokolümüzü imzaladık. Bu gelişmenin başta 600 binden fazla kamu işçimiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaparak sendikalarla iletişimin her zaman açık olduğunu, ayrıca sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de iş birliğine devam ettiklerini söyledi.

“Sırada Memurların Toplu Sözleşmesi Var”

Protokol sonrası kamu işçileriyle ilgili sürecin tamamlandığını belirten Işıkhan, şimdi sıranın memur toplu sözleşme sürecine geldiğini belirtti:

"Artık bu dosyayı kapattık. Ağustos ayı sonunda memurlarla yapılacak toplu sözleşmeyi de başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Yönetimine Teşekkür

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, liderliği ve destekleri için teşekkür etti. Ayrıca müzakere sürecine katkı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de teşekkürlerini sundu.

Sendika liderlerine de ayrıca teşekkür eden Işıkhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: